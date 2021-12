Kim, dieci anni di potere comunista: la Corea del Nord sempre più isolata e con l’economia a pezzi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una Corea del Nord sempre più isolata, con un’economia stritolata dalle sanzioni e un programma nucleare che rappresenta una minaccia globale. dieci anni dopo la scomparsa di Kim Jong Il, il 17 dicembre 2011, l’allora inesperto 27enne “Grande Successore”, come era stato definito all’epoca Kim Jong Un, prese il potere di una delle ultime dittature comuniste, ma erano in molti a prevedere un colpo di Stato o che fosse scalzato dalle élite NordCoreane. «Il regime di Kim Jong Un non durerà a lungo», disse il suo fratellastro a un giornalista giapponese. «La Corea del Nord come la conosciamo è finita», fu il commento di un veterano della Casa Bianca in un editoriale. E anche per le strade della capitale, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Unadelpiù, con un’economia stritolata dalle sanzioni e un programma nucleare che rappresenta una minaccia globale.dopo la scomparsa di Kim Jong Il, il 17 dicembre 2011, l’allora inesperto 27enne “Grande Successore”, come era stato definito all’epoca Kim Jong Un, prese ildi una delle ultime dittature comuniste, ma erano in molti a prevedere un colpo di Stato o che fosse scalzato dalle élitene. «Il regime di Kim Jong Un non durerà a lungo», disse il suo fratellastro a un giornalista giapponese. «Ladelcome la conosciamo è finita», fu il commento di un veterano della Casa Bianca in un editoriale. E anche per le strade della capitale, ...

Advertising

SecolodItalia1 : Kim, dieci anni di potere comunista: la Corea del Nord sempre più isolata e con l’economia a pezzi… - VoceDelTrentino : Nord Corea, per i dieci anni dalla morte di Kim Jong Il vietato bere o ridere per 11 giorni - - AnnalisaAntas : RT @guidoolimpio: Cartoline dalla Corea del Nord. Da dieci al potere. Kim presenzia cerimonia, in lacrime. - franco_sala : RT @guidoolimpio: Cartoline dalla Corea del Nord. Da dieci al potere. Kim presenzia cerimonia, in lacrime. - guidoolimpio : Cartoline dalla Corea del Nord. Da dieci al potere. Kim presenzia cerimonia, in lacrime. -