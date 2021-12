Insigne: “Non è vero che me la tiro. Con Ancelotti avevamo idee diverse” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lorenzo Insigne rilascia una intervista alla rivista Undici. Il capitano del Napoli, parla del rapporto con i tifosi, ma anche di quello con gli allenatori. Insigne è napoletano ed essere buon profeta in patria è sempre molto complicato: “La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Molti non mi hanno compreso del tutto. Giocavo in strada, mettevamo dei mattoncini come porte, si sapeva quando si cominciava e non si sapeva quando si finiva. Ci sono andato anch’io alla scuola calcio, mi hanno insegnato molte cose, non quelle che ho imparato per la strada. Quello che era un gioco è diventato strategia. Rispetto a Inghilterra e Spagna, siamo un Paese in cui la tattica domina. Quando gli stranieri arrivano qui, fanno fatica per quello. Non sono abituati. Un capitano è un ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lorenzorilascia una intervista alla rivista Undici. Il capitano del Napoli, parla del rapporto con i tifosi, ma anche di quello con gli allenatori.è napoletano ed essere buon profeta in patria è sempre molto complicato: “La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Molti non mi hanno compreso del tutto. Giocavo in strada, mettevamo dei mattoncini come porte, si sapeva quando si cominciava e non si sapeva quando si finiva. Ci sono andato anch’io alla scuola calcio, mi hanno insegnato molte cose, non quelle che ho imparato per la strada. Quello che era un gioco è diventato strategia. Rispetto a Inghilterra e Spagna, siamo un Paese in cui la tattica domina. Quando gli stranieri arrivano qui, fanno fatica per quello. Non sono abituati. Un capitano è un ...

