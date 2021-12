Incendio in un campo nella provincia di Foggia, trovati senza vita due bambini di 4 e 2 anni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Due bambini di 4 e 2 anni sono morti in un gravissimo Incendio divampato questa mattina in un campo nomadi a Stornara, in provincia di Foggia. La conferma arriva dai Vigili del fuoco impegnati dalle 9 nelle operazioni di spegnimento all’interno dell’ara in cui insistono diverse baracche. Soccorritori al lavoro nella ricerca di eventuali persone coinvolte oltre i minori. Incendio a Stornara, morti due bambini di 4 e 2 anni È drammatico il primo bilancio del rogo che ha devastato diverse baracche di un campo nomadi del Foggiano alle prime luci di oggi. Vigili del fuoco in azione dalle 9 a Stornara, dove l’intervento per domare le fiamme nell’area ha portato al ritrovamento dei ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Duedi 4 e 2sono morti in un gravissimodivampato questa mattina in unnomadi a Stornara, indi. La conferma arriva dai Vigili del fuoco impegnati dalle 9 nelle operazioni di spegnimento all’interno dell’ara in cui insistono diverse baracche. Soccorritori al lavororicerca di eventuali persone coinvolte oltre i minori.a Stornara, morti duedi 4 e 2È drammatico il primo bilancio del rogo che ha devastato diverse baracche di unnomadi delno alle prime luci di oggi. Vigili del fuoco in azione dalle 9 a Stornara, dove l’intervento per domare le fiamme nell’area ha portato al ritrovamento dei ...

