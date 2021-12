“Ho morso metà dell’ostrica e…” | la storia di una cena più che fortunata

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Una donna ha trovato ben 12 perle nelle ostriche ordinate per. La donna si chiama Keely Hill, e stavando in un ristorante a New Orleans, il ‘Superior Seafood’, quando ha trovato le preziose perle. L’insegnante d’asilo ha addentato un’ostrica durante lae ha trovato delle perle all’interno. Ne ha masticata una tra i denti, mamente si è accorta in tempo della situazione e non ha ingerito il resto delle perle. LEGGI ANCHE => Smith, Ferrari e non solo: tutto quello che non sapete su alcuni dei cognomi più famosi in Europa Keely ha dichiarato: “Hoe le ho sentite (le perle) sulla lingua. Ne ho mangiato di sicura una, l’ho spaccata con i denti“. Il proprietario del ristorante ‘Superior Seafood’ Jordan ...