GF Vip, la madre di Soleil Sorge rompe il silenzio sulla storia con Alex Belli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il legame d'amicizia (o d'amore) tra Soleil Sorge e Alex Belli al GF Vip ha tenuto banco per mesi, fino alla clamorosa squalifica di lui, avvenuta nella puntata del 13 dicembre. I loro scambi affettuosi hanno appassionato milioni di telespettatori, rimasti delusi dalla conclusione della loro liason, mentre nella casa l'influencer si sta mostrando sempre più insofferente e avvinta dai dubbi. A parlare, per la prima volta, è sua madre Wendy Key, che è entrata nel merito di cosa stia accadendo a sua figlia. GF Vip, l'attacco ad Alex Belli Sentita da Casa Chi, Wendy Key ha voluto dire la sua sulla storia d'amore vissuta da Soleil con l'attore emiliano, ormai deciso a recuperare il suo rapporto con la moglie Delia Duran che ...

