Falso ginecologo di Taranto: 400 vittime di violenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chiamava le donne e le convinceva di essere un ginecologo in possesso di alcuni esami clinici effettuati in diverse strutture sanitarie con risultati decisamente gravi. A questo punto le portava ad effettuare una visita ginecologica online. Questo il modus operandi del Falso ginecologo di Taranto, a "lavoro" da settembre 2021. Perquisito l'appartamento di un sospettato dalla Polizia. Requisiti diversi strumenti elettronici. Le vittime hanno denunciato e così è stato possibile rintracciare l'uomo. Trovato il Falso ginecologo che terrorizzava donne di tutta Italia Sorprendente l'ingegno che quest'uomo abbia utilizzato per arrivare al suo becero obiettivo: acquisire immagini intime di quante più donne possibili. Una storia quasi al limite del surreale per le 400 ...

