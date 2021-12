Eriksen saluta l' Inter L' addio commosso

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il forte centrocampista della nazionale danese ha rescisso il contratto con il club nerazzurro. Non è escluso che possa tornare a giocare nel club che lo lanciò, nel suo Paese, oppure in Olanda. Staremo a vedere

Commenta per primo L'InterChristian, nel giorno in cui il fantasista danese e la società nerazzurra hanno risolto consensualmente il contratto. Lo fa con una lunga lettera pubblicata sul sito ufficiale del club:...infatti non poteva più giocare in Italia, dove l'utilizzo del defibrillatore sottocutaneo è vietato. 'Per sempre nella storia nerazzurra' "Anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si ...Calcio d’inizio alle 20.45. Il bosniaco torna titolare, contro Ribery l’occasione per staccare le inseguitrici ...Dopo i problemi cardiaci riscontrati a giugno nel corso di EURO 2020 arrivano i saluti tra il club nerazzurro e il centrocampista danese Christian Eriksen saluta l’Inter e il calcio italiano. La socie ...