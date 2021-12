Eriksen | ora è ufficiale | rescisso il contratto con l’Inter L’addio del club | «Resterà un legame indissolubile»

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Con la rescissione del, annunciata in un comunicatodel, le strade di Christiane delnerazzurro si sono ufficialmente divise dopo l’accordo consensuale. «Ile tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro. Anche se oggi le strade dele di Christian si separano,unforte e. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori San Siro nel celebrare lo Scudetto: tuttosempre fissato nella storia nerazzurra». Parole di grande affetto della società, che non ha potuto più schierare in campo il danese dallo scorso 12 giugno, quando durante ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA INTER UFFICIALE LA RESCISSIONE DI CONTRATTO DI ERIKSEN 'Legame forte e indissolubile, gli auguriamo il me… - RiccardoDeias : RT @SkySport: ULTIM'ORA INTER UFFICIALE LA RESCISSIONE DI CONTRATTO DI ERIKSEN 'Legame forte e indissolubile, gli auguriamo il meglio' #Sky… - MenarelloAndrea : ti ho amato come pochi, ora ti amo più di tutti, grazie ???? #Eriksen - davideinno85 : RT @SkySport: ULTIM'ORA INTER UFFICIALE LA RESCISSIONE DI CONTRATTO DI ERIKSEN 'Legame forte e indissolubile, gli auguriamo il meglio' #Sky… - la__lavi : Ciao Eriksen, grazie di tutto, mi raccomando meno pizza ora che vai all'estero ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen ora

Zanetti a: 'L'Inter sarà sempre casa tua' Anche Javier Zanetti , capitano storico dell'Inter evicepresidente del club, ha voluto esprimere un pensiero e un saluto al centrocampista ...... dice l'ex capitano sottolineando "il sorriso, l'eleganza, l'educazione" di. "La gioia più grande è vederti riprendere in mano la tua carriera e la tua vita", aggiunge Zanetti.il ...Come vi abbiamo riportato, è diventata ufficiale la separazione tra Christian Eriksen e l'Inter: il saluto di Bastoni ...Non più compagni, ma per sempre fratelli. A poco meno di due ore dall'addio ufficiale di Christian Eriksen all'Inter, Alessandro Bastoni ha preso in mano il telefono per scrivere un messaggio pubblico ...