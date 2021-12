Davide prende le distanze da Alex e Soleil: pronto a nominare la Sorge (Di venerdì 17 dicembre 2021) A Davide Silvestri poco importa se Soleil Sorge è sempre una delle preferite dal pubblico. L’amicizia che c’era all’inizio tra loro, anche complice Alex Belli che era il collante, ormai non esiste più e dopo le ultime ore passate nella casa del Grande Fratello VIp 6, l’ex attore di Vivere è arrivato a fare la sue valutazioni. Ha deciso che continuerà questo percorso da solo, senza aver bisogno di persone come Alex o Soleil al suo fianco e per questo ha intenzione di nominare la Sorge, laddove fosse possibile. La goccia ce ha fatto traboccare il vaso è stata la litigata che c’è stata ieri quando Soleil ha deciso di “cacciare” Gianmaria Antinolfi dalla stanza da letto che condivide con Davide, accusandolo di portare solo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021) ASilvestri poco importa seè sempre una delle preferite dal pubblico. L’amicizia che c’era all’inizio tra loro, anche compliceBelli che era il collante, ormai non esiste più e dopo le ultime ore passate nella casa del Grande Fratello VIp 6, l’ex attore di Vivere è arrivato a fare la sue valutazioni. Ha deciso che continuerà questo percorso da solo, senza aver bisogno di persone comeal suo fianco e per questo ha intenzione dila, laddove fosse possibile. La goccia ce ha fatto traboccare il vaso è stata la litigata che c’è stata ieri quandoha deciso di “cacciare” Gianmaria Antinolfi dalla stanza da letto che condivide con, accusandolo di portare solo ...

