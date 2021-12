Cremona, in pieno lockdown ordinava carne, vino, tartufo e dolci e non pagava. Truffatrice a processo (Di venerdì 17 dicembre 2021) ordinava al telefono escargot (lumache), pasta al tartufo, costose bottiglie di vino, carne pregiata e torte. Poi non pagava, dicendo ai ristoratori che avrebbe mandato qualcuno, che non arrivava. Oppure pagava con assegni scoperti. Nel gennaio 2021 era stato Il Giorno a riportare il caso di una 40enne considerata l’ideatrice di 14 truffe ai danni di esercizi commerciali. Un anno dopo, a indagini finite, i reati contestati sono truffa, insolvenza fraudolenta e ricettazione di assegni con 24 negozi coinvolti. La donna è finita processo con due amiche. Nel 2021 il debito era di 2mila 500 euro, oggi, riporta il Corriere della Sera, sono 3mila 756. Secondo l’accusa, si sfiorano i 9mila euro in totale. Il modus operandi cambiava: a volte forniva un nome finto, oppure si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021)al telefono escargot (lumache), pasta al, costose bottiglie dipregiata e torte. Poi non, dicendo ai ristoratori che avrebbe mandato qualcuno, che non arrivava. Oppurecon assegni scoperti. Nel gennaio 2021 era stato Il Giorno a riportare il caso di una 40enne considerata l’ideatrice di 14 truffe ai danni di esercizi commerciali. Un anno dopo, a indagini finite, i reati contestati sono truffa, insolvenza fraudolenta e ricettazione di assegni con 24 negozi coinvolti. La donna è finitacon due amiche. Nel 2021 il debito era di 2mila 500 euro, oggi, riporta il Corriere della Sera, sono 3mila 756. Secondo l’accusa, si sfiorano i 9mila euro in totale. Il modus operandi cambiava: a volte forniva un nome finto, oppure si ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Cremona, in pieno lockdown ordinava carne, vino, tartufo e dolci e non pagava. Truffatrice a processo - fattoquotidiano : Cremona, in pieno lockdown ordinava carne, vino, tartufo e dolci e non pagava. Truffatrice a processo - ImDaia_ : @27_giulia Uguale ieri, Milano SOLE PIENO entro in tangenziale direzione Cremona per tornare a casa MURO DI NEBBIA - Skardy78 : @cripto2001 Assolutamente. C'è pieno qua a Cremona, purtroppo ieri hanno ricoverato anche il padre di un mio caro a… -