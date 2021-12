Covid: Google ammonisce i suoi dipendenti “vaccinatevi o perderete il posto” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nuove notizie da Mountain View. Chi non rispetterà le regole indette dallo stato riguardanti i vaccini per il Covid-19, entro il 18 gennaio, sarà posto prima in “congedo retribuito” per 30 giorni almeno, per poi andare in “congedo personale non retribuito” fino a sei mesi e infine il licenziamento. Tutto, per avere un comparto lavoro vaccinato. Google non transige sui vaccini – Computermagazine.it Come ci aspettavamo, il pugno duro di Google contro i dipendenti no vax si è finalmente fatto sentire. Il colosso guidato da Sundar Pichai e famoso per essere un’azienda che segue sempre le rogne, avverte i suoi lavoratori no vax che, se non si vaccinano, perderanno lo stipendio e saranno eventualmente licenziati , tutto perchè non seguono le regole di vaccinazione anti Covid ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nuove notizie da Mountain View. Chi non rispetterà le regole indette dallo stato riguardanti i vaccini per il-19, entro il 18 gennaio, saràprima in “congedo retribuito” per 30 giorni almeno, per poi andare in “congedo personale non retribuito” fino a sei mesi e infine il licenziamento. Tutto, per avere un comparto lavoro vaccinato.non transige sui vaccini – Computermagazine.it Come ci aspettavamo, il pugno duro dicontro ino vax si è finalmente fatto sentire. Il colosso guidato da Sundar Pichai e famoso per essere un’azienda che segue sempre le rogne, avverte ilavoratori no vax che, se non si vaccinano, perderanno lo stipendio e saranno eventualmente licenziati , tutto perchè non seguono le regole di vaccinazione anti...

