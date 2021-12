Contrabbando sigarette, le nuove strategie per evitare sequestri (Di venerdì 17 dicembre 2021) La pandemia ha provocato un rallentamento anche nella vendita di bionde, ma le organizzazioni che gestiscono il fenomeno illecito si stanno già attivando per trovare nuove modalità di vendita e di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) La pandemia ha provocato un rallentamento anche nella vendita di bionde, ma le organizzazioni che gestiscono il fenomeno illecito si stanno già attivando per trovaremodalità di vendita e di ...

Advertising

Affaritaliani : Contrabbando sigarette, le nuove strategie per evitare sequestri - CAGLIARILIVEAPP : Lotta al contrabbando di sigarette, BAT dona 10 auto alla Gdf di Napoli - princigallomich : Lotta al contrabbando di sigarette, BAT dona 10 auto alla Gdf di Napoli - salernotoday : Contrabbando di sigarette, sconti in Appello per gli imputati - princigallomich : Lotta al contrabbando di sigarette, BAT dona 10 auto alla Gdf di Napoli -