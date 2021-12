Bare per cani: ecco tutto quello che bisogna sapere (Di venerdì 17 dicembre 2021) I cani sono dei membri della famiglia e per questo nel momento in cui questi vengono meno diventa una necessità acquistare o costruire una delle Bare per cani in modo tale da rendere quel momento il meno doloroso possibile e al tempo stesso il più dignitoso possibile.Come è facile intuire, vi sono delle regole da seguire per poter seppellire il proprio cane che variano in base al Comune di appartenenza.Sappiamo che affrontare una perdita come quella del proprio animale domestico non è mai facile e che doversi occupare di faccende burocratiche è l’ultima cosa che si vorrebbe fare, però se avete deciso di seppellire il vostro cane in giardino dovete per forza verificare che nel vostro Comune sia consentita la sepoltura e le norme vigenti.Una volta certi che si possa procedere alla sepoltura, verificate se ci sia o meno un obbligo ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Isono dei membri della famiglia e per questo nel momento in cui questi vengono meno diventa una necessità acquistare o costruire una delleperin modo tale da rendere quel momento il meno doloroso possibile e al tempo stesso il più dignitoso possibile.Come è facile intuire, vi sono delle regole da seguire per poter seppellire il proprio cane che variano in base al Comune di appartenenza.Sappiamo che affrontare una perdita come quella del proprio animale domestico non è mai facile e che doversi occupare di faccende burocratiche è l’ultima cosa che si vorrebbe fare, però se avete deciso di seppellire il vostro cane in giardino dovete per forza verificare che nel vostro Comune sia consentita la sepoltura e le norme vigenti.Una volta certi che si possa procedere alla sepoltura, verificate se ci sia o meno un obbligo ...

