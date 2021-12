Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 15:30 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Viabilità DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME AL KM 40 CI SONO DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LE USCITE TRIONFALE E Roma-TERAMO; RESTANDO SULLA Roma-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO; STESSA SITUAZIONE SULLA Roma-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)DEL 16 DICEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME AL KM 40 CI SONO DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LE USCITE TRIONFALE E-TERAMO; RESTANDO SULLA-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO; STESSA SITUAZIONE SULLA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-12-2021 - quartomiglio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Appia Pignatelli - milano_xr : RT @betterrunG: - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Baldo degli Ubaldi, via Boccea (Selva Candida-Gra) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Appia Pignatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Cgil e Uil scioperano contro la manovra: fermi treni e bus. Le manifestazioni da Roma a Cagliari ... secondo modalità diverse: a Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio; a Roma ... da quello dei caselli agli addetti alla manutenzione e alla viabilità per un turno di lavoro. ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16 - 12 - 2021 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN ... CODE ALL'ALTEZZA DELL'USCITA ROMA - FIUMICINO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 08:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... secondo modalità diverse: a Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio; a... da quello dei caselli agli addetti alla manutenzione e allaper un turno di lavoro. ...DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN ... CODE ALL'ALTEZZA DELL'USCITA- FIUMICINO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ...