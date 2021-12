Uomini e Donne, Roberta Giusti ha fatto la sua scelta! (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In questa edizione, diversi sono stati i tronisti che hanno scelto di trovare l’amore della vita sotto l’occhio indiscreto dei telespettatori, ma, attualmente, a fare più scalpore è stata la scelta di Andrea Nicole Conte. Quest’ultima infatti ha lasciato lo studio di Canale 5 in maniera un po’ inusuale, come vi avevamo parlato in QUESTO articolo. Oggi, 16 dicembre 2021, durante una nuova registrazione del dating-show anche Roberta Giusti ha voluto fare la sua scelta. Le anticipazioni di quello che vedremo in onda nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci sono state fornite dal profilo Instagram UominieDonneClassicoeOver: La scelta di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi è stata registrata una nuova puntata di, il dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In questa edizione, diversi sono stati i tronisti che hanno scelto di trovare l’amore della vita sotto l’occhio indiscreto dei telespettatori, ma, attualmente, a fare più scalpore è stata la scelta di Andrea Nicole Conte. Quest’ultima infatti ha lasciato lo studio di Canale 5 in maniera un po’ inusuale, come vi avevamo parlato in QUESTO articolo. Oggi, 16 dicembre 2021, durante una nuova registrazione del dating-show ancheha voluto fare la sua scelta. Le anticipazioni di quello che vedremo in onda nelle prossime puntate dici sono state fornite dal profilo InstagramClassicoeOver: La scelta di ...

