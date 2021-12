Solidarietà per i bimbi, Testa da Papa Francesco: “Affrontare la paura di essere sbagliati..” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – Due giornate speciali e solidali per l’azzurra Irma Testa che da Torre Annunziata è arrivata a Roma con il suo bagaglio pieno di forza, coraggio, tanti sacrifici e soddisfazioni. Un tour di emozioni e sinergie che è iniziato ieri nell’Auletta Paolo VI, dove la prima pugile donna italiana che ha partecipato e conquistato la medaglia olimpica ha incontrato Papa Francesco, in occasione dell’udienza privata con gli artisti partecipanti alla 29esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano, prodotto da Prime Time Promotions e promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, a sostegno di Missioni Don Bosco, con focus sul Libano, e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, Social Partner della Federazione Pugilistica Italiana, di cui Irma è Ambassador per il progetto “Scholas Cittadinanza”, dedicato al contrasto ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – Due giornate speciali e solidali per l’azzurra Irmache da Torre Annunziata è arrivata a Roma con il suo bagaglio pieno di forza, coraggio, tanti sacrifici e soddisfazioni. Un tour di emozioni e sinergie che è iniziato ieri nell’Auletta Paolo VI, dove la prima pugile donna italiana che ha partecipato e conquistato la medaglia olimpica ha incontrato, in occasione dell’udienza privata con gli artisti partecipanti alla 29esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano, prodotto da Prime Time Promotions e promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, a sostegno di Missioni Don Bosco, con focus sul Libano, e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, Social Partner della Federazione Pugilistica Italiana, di cui Irma è Ambassador per il progetto “Scholas Cittadinanza”, dedicato al contrasto ...

