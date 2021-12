Soleil Sorge parla di Luca Vismara al GF Vip | lui replica ironico

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il commento diSono state giornate particolarmente intense le ultime pernella casa del Grande Fratello Vip 6. Come sappiamo infatti lo scorso lunedì c’è stato l’ultimo faccia a faccia tra l’influencer, Alex Belli e Delia Duran. L’attore infatti è stato squalificato dal reality per aver violato le regole durante l’incontro L'articolo proviene da Novella 2000.

Alex Belli e Delia Duran continuano a stare al centro delle polemiche per il comportamento assunto da lui nella Casa e per il trattamento riservato a. A smascherare la coppia ci ha pensato l'ex gieffino Samy Youssef , che ha rivelato un clamoroso retroscena accaduto dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip . Il retroscena di Samy ...Alex Belli - ovviamente - tornerà dentro la Casa del Grande Fratello Vip . Non come concorrente, questo è chiaro, ma dovrà confrontarsi con. A tal proposito Manila Nazzaro ha espresso la sua opinione. Manila Nazzaro crede che Alex Belli rientrerà al GF Vip L'ex Miss Italia ha menzionato pure la moglie del man : "Ho una mia ...Soleil Sorge si sfoga ancora al Grande Fratello Vip ripensando ad Alex Belli, la gieffina fa sapere che lei sa tutto benissimo, ecco cosa ha detto.Dopo l abbandono di Alex Belli, Soleil Sorge ha avuto un crollo e messo in dubbio la sua permanenza al Grande Fratello Vip 6. Soleil Sorge ha avuto un crollo emotivo dopo l uscita di Alex Belli dal Gr ...