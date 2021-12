Sci alpino, entra in scena l’Alta Badia! Alexis Pinturault lancia la sfida a Marco Odermatt sulla Gran Risa (Di giovedì 16 dicembre 2021) Come tradizione, dopo le prove veloci della Val Gardena, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile si sposta di pochi chilometri e raggiunge la Val Badia, per una delle tappe più attese e affascinati. Quest’anno il Circo Bianco ci vizia e raddoppia. Non ci sarà solamente un gigante sulla pista denominata “Gran Risa”, bensì ne vivremo addirittura due. Si inizierà, come sempre, domenica 19 (via ufficiale della prima manche fissato alle ore 10.00), quindi si replicherà lunedì 20 (al medesimo orario). Niente slalom o parallelo in questo 2021, ma ben due giganti, per farsi uno splendido regalo di Natale in una delle piste più belle, difficili e iconiche di tutto il panorama della Coppa del Mondo. Cosa dovremo attenderci da questo doppio evento? In primo luogo spettacolo, come ogni volta su questo pendio. La lunghezza della ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Come tradizione, dopo le prove veloci della Val Gardena, la Coppa del Mondo di scimaschile si sposta di pochi chilometri e raggiunge la Val Badia, per una delle tappe più attese e affascinati. Quest’anno il Circo Bianco ci vizia e raddoppia. Non ci sarà solamente un gigantepista denominata “”, bensì ne vivremo addirittura due. Si inizierà, come sempre, domenica 19 (via ufficiale della prima manche fissato alle ore 10.00), quindi si replicherà lunedì 20 (al medesimo orario). Niente slalom o parallelo in questo 2021, ma ben due giganti, per farsi uno splendido regalo di Natale in una delle piste più belle, difficili e iconiche di tutto il panorama della Coppa del Mondo. Cosa dovremo attenderci da questo doppio evento? In primo luogo spettacolo, come ogni volta su questo pendio. La lunghezza della ...

