Sanremo 2022 | Amadeus risponde a Francesco Monte su Ana Mena

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) In occasione della presentazione delle canzoni dei Big,ha risposto implicitamente alla polemica disu AnaIeri sera su Rai Uno è andato in ondaGiovani, il programma condotto danel quale si sono scoperti i giovani che si uniranno ai Big per la prossima edizione del Festival di. Inoltre, l’occasione è stata propizia per far sì che ogni artista in gara potesse rivelare il titolo della canzone con cui si esibirà sul palco del Teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio. Gli artisti scelti si sono alternati sul palco. Dopo una breve chiacchiera con, ognuno ha svelato il titolo del brano per la kermesse musicale. Quando è stato il momento di Ana, ...