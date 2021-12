Rapina in gioielleria a Fiuggi: arrestate 3 persone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Rapina in gioielleria a Fiuggi (FR), custodia cautelare in carcere per 3 persone Il comunicato viene effettuato, nel rispetto del d.lgs. n. 106/2006 come modificato dal D.lgs.188/2021, in quanto ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico per la rilevanza dei fatti oggetto degli accertamenti e per le particolari esigenze connesse al diritto all’informazione per la eseguita Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021)in(FR), custodia cautelare in carcere per 3Il comunicato viene effettuato, nel rispetto del d.lgs. n. 106/2006 come modificato dal D.lgs.188/2021, in quanto ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico per la rilevanza dei fatti oggetto degli accertamenti e per le particolari esigenze connesse al diritto all’informazione per la eseguita

