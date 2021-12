Pisacane sul rinnovo di Insigne | ”Nel mercato di gennaio bisogna trovare una soluzione”

(Di giovedì 16 dicembre 2021)su: “? Non si può aspettare, ava trovata una” Vincenzo, agente del capitano del Napoli Lorenzo, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole sul rinnoco del calciatore con il club azzurro ed altro: ADL ha detto che ora la palla passa a. “Lui dice quello che ritiene più opportuno, ma bisognerebbe chiedere qual è stata l’offerta e per quale motivo il giocatore ha rifiutato. Quadriennale da 3,5mln a stagione? Preferisco evitare cifre e dettagli, ma non riteniamo congrua la proposta. L’ultima telefonata non è stata delle migliori, però è giusto che ognuno abbia la propria idea”. E intanto, tra un paio di settimanesarà un parametro ...

Ultime Notizie dalla rete : Pisacane sul

Senta,, siamo sinceri: il Napoli e il suo capitano sono lontani? 'In questo momento, per i tempi, sono abbastanza lontani. Ma tutto può cambiare. Eventualmente, ce ne faremo una ragione'. E ......lasci Napoli a parametro zero sono concrete e l'ha spiegato anche il suo agente Vincenzo... PARTI LONTANE - De Laurentiis ha messopiatto una proposta da 3,5 milioni di euro a stagione ...Fino a gennaio non avrò contatti con nessuno. Su questo sono molto fermo: dal 2, poi, tutto cambierà", queste le parole di Vincenzo Pisacane ..."De Laurentiis dice quelle che ritiene opportuno, ma bisognerebbe chiedere qual è stata l'offerta e per quale motivo il giocatore ha rifiutato". Esordisce così sulle pagine del ...