Perché ciascuno sente di dover dire la propria su un film?

(Di giovedì 16 dicembre 2021)oggi sui social chiunque si affretta a dare un proprio giudizio sulla nuova versione delcon Castellitto di “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo? Le ragioni risalgano a questo assunto di Walter Benjamin, “tutti nell’epoca della riproducibilità tecnica si sentono in potere di giudicare un, siccome il referente ultimo del sistema di rappresentazione cinematografica è la realtà”. Così ci ricorda la studiosa napoletana Elena Palazzi che nel suo ultimo testo “Il cinema, un collezionista e la borghesia, sulla soglia tra reazione e progresso (pagg. 91, euro 20.90)”, che pubblica per i tipi della prestigiosa Fondazione Mario Luzi. Ma la giovane filosofa – con formazione anche cinematografica – fa qualcosa di più e di meglio: partendo da Zola e dai Dulcamara ed avendo come contraltare di visione Baudelaire, disegna l’avanzare ...