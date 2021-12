Nuoto | Fondo World Series | Acerenza d' argento nella 10 km di Abu Dhabi

Advertising

OA_Sport : Nuoto di fondo: per Domenico Acerenza 2° posto nella 10 km delle finali delle World Series - infoitsport : Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta mixed alla vittoria nelle World Series ad Abu Dhabi - ottopagine : Nuoto, Acerenza trionfa con la staffetta alle World Series di fondo ad Abu Dhabi #Napoli - ematr_86 : Nuoto di Fondo, Italia stravince ad Abu Dhabi con la staffetta mista - sportface2016 : Nuoto di fondo, staffetta d'oro ad Abu Dhabi. #Paltinieri trascina gli azzurri -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Fondo

PistoiaSport

L'azzurro sale nuovamente sul podio, battuto solo dal tedesco Wellbrock ABU DHABI (EMIRATI ARABI) - Domenico Acerenza sale di nuovo sul podio alle finali delle World Series di Abu Dhabi e conquista l'...Il parcheggio dello Stadio deldi via Maestri del Lavoro, a Chieti, cambia volto: arrivano nuovi parcheggi e campi da padel. ... le condizioni delstradale dove insistono i parcheggi non ...Domenico Acerenza si è classificato secondo nella 10 km valevole per l'ultima tappa delle FINA Marathon Swim World Series, che si sta disputando in quel di Abu Dhabi all'interno dell'Abu Dhabi Aquatic ...(in aggiornamento) Domenico Acerenza sale di nuovo sul podio alle finali delle World Series di Abu Dhabi e conquista l'argento nella 10 chilometri con un ritardo di 2"4 dal tedesco Florian Wellbrock.