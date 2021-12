No-vax in tv, Concita De Gregorio scarica le colpe sul pubblico che «vuole la rissa». Ma non è così (Di giovedì 16 dicembre 2021) Concita De Gregorio Adesso è addirittura colpa del pubblico. Se in tv proliferano le ospitate dei no-vax con accese dispute annesse, la responsabilità è di chi si sintonizza e subisce il triste spettacolo. A sostenere l’assurda tesi è stata Concita De Gregorio, che ieri sera – ospite a Non è l’Arena – ha tentato di giustificare a modo suo l’ormai ricorrente presenza sul piccolo schermo di personaggi ostili al vaccino. Secondo la giornalista, il problema non sono i conduttori che danno spazio a tali risse ma i telespettatori che non cambiano canale. “A quelli che dicono ‘basta con gli scontri in tv’, vorrei far vedere i dati d’ascolto (…) Sono d’accordo, una parte è rappresentata e un’altra sottorappresentata. Ma il problema è che le persone da casa cambiano canale se non c’è la ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 dicembre 2021)DeAdesso è addirittura colpa del. Se in tv proliferano le ospitate dei no-vax con accese dispute annesse, la responsabilità è di chi si sintonizza e subisce il triste spettacolo. A sostenere l’assurda tesi è stataDe, che ieri sera – ospite a Non è l’Arena – ha tentato di giustificare a modo suo l’ormai ricorrente presenza sul piccolo schermo di personaggi ostili al vaccino. Secondo la giornalista, il problema non sono i conduttori che danno spazio a tali risse ma i telespettatori che non cambiano canale. “A quelli che dicono ‘basta con gli scontri in tv’, vorrei far vedere i dati d’ascolto (…) Sono d’accordo, una parte è rappresentata e un’altra sottorappresentata. Ma il problema è che le persone da casa cambiano canale se non c’è la ...

Advertising

Mariate48641882 : RT @La7tv: #nonelarena No vax nei talk show, Concita De Gregorio: 'Il problema è che le persone da casa cambiano canale se non c'è la rissa… - PiazzaSimonetta : RT @La7tv: #nonelarena No vax nei talk show, Concita De Gregorio: 'Il problema è che le persone da casa cambiano canale se non c'è la rissa… - Epesses59Tigre : RT @La7tv: #nonelarena No vax nei talk show, Concita De Gregorio: 'Il problema è che le persone da casa cambiano canale se non c'è la rissa… - nonelarena : #nonelarena #Novax nei talk show, @concitadeg: 'Il problema è che le persone da casa cambiano canale se non c'è la… - Marily46391247 : @nonelarena Anche la Donato non si può più sentire. Giro canale contrariamente a quanto sostiene la Dottoressa Conc… -