Nations League 2022 2023 | Flick | “Affronteremo i migliori d’Europa”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Hansi, allenatore della Germania, ha commentato il sorteggio della. I tedeschi sono finiti nel raggruppamento dell’Italia di Mancini insieme all’Inghilterra e all’Ungheria. Questo il commento del tecnico teutonico: “E’ un sorteggio e un girone interessante. Potremo competere con i: Inghilterra e Italia sono state le finaliste dell’ultimo Europeo, saranno partite emozionanti. Non vediamo l’ora di prepararci per queste partite, vogliamo fare del nostro meglio e cercare di arrivare primi nel girone. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi anche se sappiamo di dover migliorare alcune cose per poter giocare il nostro calcio anche contro avversari forti. C’è ancora del lavoro da fare ma saremo pronti”. SportFace.