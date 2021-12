Natale 2021 | per i profumi va dove ti porta il colore

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Fatti della stessa sostanza dei sogni le eau de toilette sprigionano fragranze che risollevano l'umore all'istante. Ma sceglierle per vestire al meglio la nostra personalità, proprio come un abito, non è semplice. Ecco allora una guida per capire verso quale scia dirigersi anche in base alle tonalità