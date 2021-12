Milizie armate assediano governo di Tripoli: “Qua non si vota”. Alta tensione in Libia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Assedio al governo di Tripoli. Chi in Europa ha pensato che fosse cosa fatta l’avvio di un percorso di stabilizzazione in Libia (vero Di Maio?), con tanto di democratica procedura elettorale, non ha fatto i conti con la realtà. E la realtà ci dice, non certo da ora, che nell’ex colonia italiana la situazione è più esplosiva che mai. Prova ne è quanto successo ieri, con Milizie armate che hanno circondato i palazzi istituzionali a Tripoli. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, la tensione è altissima a causa soprattutto della scelta del presidente Mohammed al Menfi di rimuovere il comandante supremo dell’esercito libico, Abdul Basit Marwan. Quest’ultimo è stato sostituito con Abdel Qader Mansour, comandante della zona militare della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Assedio aldi. Chi in Europa ha pensato che fosse cosa fatta l’avvio di un percorso di stabilizzazione in(vero Di Maio?), con tanto di democratica procedura elettorale, non ha fatto i conti con la realtà. E la realtà ci dice, non certo da ora, che nell’ex colonia italiana la situazione è più esplosiva che mai. Prova ne è quanto successo ieri, conche hanno circondato i palazzi istituzionali a. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, laè altissima a causa soprattutto della scelta del presidente Mohammed al Menfi di rimuovere il comandante supremo dell’esercito libico, Abdul Basit Marwan. Quest’ultimo è stato sostituito con Abdel Qader Mansour, comandante della zona militare della ...

