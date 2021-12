Meteo giovedì: inverno ancora in stand-by con l’anticiclone. Ecco fino a quando (Di giovedì 16 dicembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Con il suo cuore sull’Europa centrale l’anticiclone sta dando vita ad una fase stabile su buona parte dei settori centro-occidentali del Continente. Si tratta di un campo di alta pressione particolarmente solido, con massimi barici di 1035hPa destinati ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni, quando sposterà il suo centro più a nord, verso il Regno Unito, dove raggiungerà anche i 1040hPa a ridosso del weekend. Tuttavia, lungo il suo fianco destro, continueranno a scorrere deboli correnti settentrionali verso l’Adriatico, responsabili del prolungamento di una certa variabilità anche sulle nostre regioni orientali e ioniche, mentre sul resto d’Italia proseguirà il bel tempo, ma con la presenza di foschie e nebbie nonché sostanze inquinanti sulla Val Padana e su tratti di quelle del Centro ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Con il suo cuore sull’Europa centralesta dando vita ad una fase stabile su buona parte dei settori centro-occidentali del Continente. Si tratta di un campo di alta pressione particolarmente solido, con massimi barici di 1035hPa destinati ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni,sposterà il suo centro più a nord, verso il Regno Unito, dove raggiungerà anche i 1040hPa a ridosso del weekend. Tuttavia, lungo il suo fianco destro, continueranno a scorrere deboli correnti settentrionali verso l’Adriatico, responsabili del prolungamento di una certa variabilità anche sulle nostre regioni orientali e ioniche, mentre sul resto d’Italia proseguirà il bel tempo, ma con la presenza di foschie e nebbie nonché sostanze inquinanti sulla Val Padana e su tratti di quelle del Centro ...

Advertising

DPCgov : Il Bollettino di criticità e allerta meteo-idro per giovedì #16dicembre ?? ?rischio idraulico VERDE ?rischio idrogeo… - ilfaroonline : Meteo giovedì: inverno ancora in stand-by con l’anticiclone. Ecco fino a quando - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì #16dicembre, in #Toscana. A cura del @flash_meteo - periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina dì Giovedì 16 Dicembre 2021 Periodico Daily #16dicembre #meteo - GazzettinoL : NOTIZIE DEL 15 DICEMBRE ___________________ Nazionali Covid oggi Italia, 23.195 contagi e 129 morti… -