Manila Nazzaro pensa che Alex Belli tornerà nella casa del GF Vip e non ha tutti i torti

(Di giovedì 16 dicembre 2021) I gieffini sono ancora scossi dalla puntata di lunedì sera, in molti infatti non si aspettavano l’abbandono/squalifica diperòche il ‘man’ potrebbe tornare prestodi Cinecittà. Mentre era in cucina con Soleil e Jessica l’ex Miss Italia (che domani lascerà il reality) ha confessato: “Penso una cosa, un’ipotesi che potrebbe diventare realtà. Diciamo che se Delia non lo perdona luiqua dentro fidatevi“. La Selassié però non è d’accordo con la coinquilina: “Non lo perdona lei? Amore questi due hanno già tr****to ieri sera dai. Te lo dico io e ridevano anche. Stavano proprio a ridere alla grande dellassima grandissima figura di M che hanno fatto in diretta“. Jessica:”Amore avranno ...