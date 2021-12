Lo Spezia cade in casa | il Lecce passa 2 - 0 e affronterà la Roma

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilresta l'unica squadra di Serie B in corsa: Baroni si guadagna gli ottavi affondando unosempre più in confusione. I gol di Listkowski e Calabresi decidono il match e portano i pugliesi ...

Ma il Lecce è più padrone del campo, nello Spezia Sher sparisce e il centrale di centrocampo Kiwior è tagliato fuori. Così gli ospiti stappano il risultato al 43' su splendida azione: Olivieri esce ...