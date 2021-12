LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia fa subito il vuoto (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA Prova IN VAL GARDENA LA CRONACA DELLA Prima Prova DELLA discesa FEMMINILE Chiudiamo qui il nostro LIVE e vi rimandiamo a quello della Prova maschile in Val Gardena. 11.47: Karoline Pichler conclude anche lei lontanissima da Goggia ad oltre cinque secondi. 11.40: Distacco davvero elevatissimo per Roberta Melesi, che chiude ad oltre sei secondi da Goggia. Attesa per l’ultima azzurra, Karoline Pichler. 11.16: Sono scese le prime trenta di questa Prima Prova della discesa di Val d’Isere. Sofia Goggia ha firmato il ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDAIN VAL GARDENA LA CRONACA DELLADELLAFEMMINILE Chiudiamo qui il nostroe vi rimandiamo a quello dellamaschile in Val Gardena. 11.47: Karoline Pichler conclude anche lei lontanissima daad oltre cinque secondi. 11.40: Distacco davvero elevatissimo per Roberta Melesi, che chiude ad oltre sei secondi da. Attesa per l’ultima azzurra, Karoline Pichler. 11.16: Sono scese le prime trenta di questadelladi Valha firmato il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Goggia firma il miglior tempo. Sesta Nadia Delago -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Cochran-Siegle davanti, risultati e classifica - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: nuova rifinitura per Dominik Paris sulla Saslong - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia inizia a studiare la pista assenti Shiffri… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia inizia a studiare la pista assenti Shiffri… -