LIVE Curling Italia-Scozia, Preolimpico 2021 in DIRETTA: azzurre con l’ultima stone nel primo end! (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 L’Italia conquista il martello ed avrà il vantaggio dell’ultima stone nel primo end! 13.55 Gli altri incontri: Estonia-Germania, Turchia-Giappone, Rep. Ceca-Corea del Sud. Riposa la Lettonia. 13.50 La Nazionale femminile per continuare ad inseguire la qualificazione olimpica è obbligata a vincere: facendolo riuscirebbe a centrare la terza posizione e relegare proprio la Scozia in quarta, mentre in caso di sconfitta le azzurre saranno quinte e quindi definitivamente eliminate. 13.40 Alle ore 14.00 scatterà Italia-Scozia, partita decisiva del torneo femminile: le azzurre devono vincere! 12.00 Appuntamento alle ore 14.00 per ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 L’conquista il martello ed avrà il vantaggio delnel13.55 Gli altri incontri: Estonia-Germania, Turchia-Giappone, Rep. Ceca-Corea del Sud. Riposa la Lettonia. 13.50 La Nazionale femminile per continuare ad inseguire la qualificazione olimpica è obbligata a vincere: facendolo riuscirebbe a centrare la terza posizione e relegare proprio lain quarta, mentre in caso di sconfitta lesaranno quinte e quindi definitivamente eliminate. 13.40 Alle ore 14.00 scatterà, partita decisiva del torneo femminile: ledevono vincere! 12.00 Appuntamento alle ore 14.00 per ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Italia femminile si gioca il tutto per tutto: obbligo di vittoria per continuare il Preolimpico! - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Giappone 5-3 Preolimpico 2021 in DIRETTA: i nipponici accorciano nel sesto end - #Curling… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Giappone 7-3 Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri allungano ancora nel settimo end! -… - flamminiog : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - L'Italia maschile cerca il secondo posto aritmetico: serve la vittoria col Giappone! - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Italia maschile cerca il secondo posto aritmetico: serve la vittoria col Giappone! -