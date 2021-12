Lega e Fi al convegno per il nucleare: “Basta con le ideologie ambientaliste”. Il Pd c’è ma si smarca. I Verdi all’esterno protestano: “Inaccettabile” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dalla sottosegretaria leghista al ministero per la Transizione ecologica Vannia Gava, fino a esponenti di Forza Italia e del Partito democratico, ma non solo. Senza contare qualche assente dell’ultima ora, come Carlo Calenda di Azione. Al convegno pro nucleare organizzato a pochi passi dalla Camera dei deputati, al Capranichetta, da parte dell’Associazione italiana nucleare, un fronte politico eterogeneo è tornato a rivendicare la necessità di tornare verso la produzione di energia nucleare in Italia, a una settimana di distanza dal contestato annuncio da parte del vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, che aveva chiarito come “la Commissione adotterà una tassonomia che copre anche il nucleare e il gas”. Una posizione che era stata accolta con soddisfazione da parte del ministro per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dalla sottosegretaria leghista al ministero per la Transizione ecologica Vannia Gava, fino a esponenti di Forza Italia e del Partito democratico, ma non solo. Senza contare qualche assente dell’ultima ora, come Carlo Calenda di Azione. Alproorganizzato a pochi passi dalla Camera dei deputati, al Capranichetta, da parte dell’Associazione italiana, un fronte politico eterogeneo è tornato a rivendicare la necessità di tornare verso la produzione di energiain Italia, a una settimana di distanza dal contestato annuncio da parte del vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, che aveva chiarito come “la Commissione adotterà una tassonomia che copre anche ile il gas”. Una posizione che era stata accolta con soddisfazione da parte del ministro per la ...

