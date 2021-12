La pillola Pfizer contro il Covid va presa “entro cinque giorni dai sintomi e non in gravidanza” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dovrà essere somministrata il prima possibile dopo la diagnosi ed entro cinque giorni dall’inizio dei sintomi. La terapia dura cinque giorni e non è raccomandata in gravidanza. Mentre chi allatta dovrà interrompere le poppate al bebè durante il trattamento. Sono le indicazioni emesse dall’Agenzia europea del farmaco Ema sull’uso di Paxlovid* (PF- 07321332 e ritonavir), la pillola antivirale di Pfizer contro Covid-19. Il parere è stato steso dal Comitato per i medicinali ad uso umano Chmp e comunicato oggi dall’ente regolatorio Ue. Il medicinale infatti, pur non ancora autorizzato nell’Unione, può essere utilizzato per trattare adulti con Covid che non richiedono ossigeno supplementare ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dovrà essere somministrata il prima possibile dopo la diagnosi eddall’inizio dei. La terapia durae non è raccomandata in. Mentre chi allatta dovrà interrompere le poppate al bebè durante il trattamento. Sono le indicazioni emesse dall’Agenzia europea del farmaco Ema sull’uso di Paxlovid* (PF- 07321332 e ritonavir), laantivirale di-19. Il parere è stato steso dal Comitato per i medicinali ad uso umano Chmp e comunicato oggi dall’ente regolatorio Ue. Il medicinale infatti, pur non ancora autorizzato nell’Unione, può essere utilizzato per trattare adulti conche non richiedono ossigeno supplementare ...

