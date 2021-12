Iva Zanicchi distrugge Baglioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) La fantastica Iva Zanicchi recentemente ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi al quale ha rivelato il suo pensiero sul nuovo programma di Baglioni. La cantante non si è per nulla risparmiata, attaccando duramente il suo collega. Ma cosa avrà detto? Claudio Baglioni recentemente ha condotto il programma “Che Uà” su Canale 5. Lo show del cantante purtroppo ha registrato degli ascolti bassissimi. Stando ai numeri la trasmissione di Baglioni è Leggi su solodonna (Di giovedì 16 dicembre 2021) La fantastica Ivarecentemente ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi al quale ha rivelato il suo pensiero sul nuovo programma di. La cantante non si è per nulla risparmiata, attaccando duramente il suo collega. Ma cosa avrà detto? Claudiorecentemente ha condotto il programma “Che Uà” su Canale 5. Lo show del cantante purtroppo ha registrato degli ascolti bassissimi. Stando ai numeri la trasmissione diè

Advertising

SanremoRai : ?? @iva_zanicchi con il brano “Voglio amarti” tra i Big di #Sanremo2022 - Corriere : Iva Zanicchi: «Dopo il Covid non sento più l’odore del brodo. La prima volta? A 26 anni» - THEVOICE_ITALY : ? Una voce così è inconfondibile. ? @Iva_Zanicchi è qui con noi a #TheVoiceSenior! ?? @raiuno @raiplay - EmmaLibretti : RT @Manuel_Real_Off: Grazie Ama che ci fai passare da Sangiovanni a Iva Zanicchi passando per Londra da Roma fino a Bangkok Yo Baby K #Sanr… - POPCORNTVit : D'Iva è un flop? La Zanicchi non ci sta: 'Allora Baglioni dovrebbe suicidarsi' -