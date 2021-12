Il Fondo Interbancario boccia la proposta di Bper. Troppo 1 mld (Di giovedì 16 dicembre 2021) Troppo un altro miliardo, sia per statuto sia dopo quello già sganciato dal sistema bancario lo scorso anno per evitare lo scoppio del bubbone Banca Popolare di Bari. O, ancora, per l’assegno da 680 milioni già staccato per rafforzare Carige nei precedenti interventi. E, infine, per lo sforzo richiesto alle banche medie contribuenti, come Banco Bpm, che avrebbero finito Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 dicembre 2021)un altro miliardo, sia per statuto sia dopo quello già sganciato dal sistema bancario lo scorso anno per evitare lo scoppio del bubbone Banca Popolare di Bari. O, ancora, per l’assegno da 680 milioni già staccato per rafforzare Carige nei precedenti interventi. E, infine, per lo sforzo richiesto alle banche medie contribuenti, come Banco Bpm, che avrebbero finito Segui su affaritaliani.it

