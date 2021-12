**Eutanasia: ‘Insieme’, ‘siamo contrari a disegno di legge in discussione alla Camera’** (2) (Di giovedì 16 dicembre 2021) (Adnkronos) – “Il testo all’esame della Camera, invece, riduce ad uno sbrigativo adempimento burocratico quello che nella indicazione dei giudici della Suprema corte doveva costituire un vero e proprio di un percorso di palliazione e terapia del dolore, prima che venga consentito un percorso alternativo. La Corte ha ben precisato, in merito alle responsabilità dei medici a fronte della richiesta di aiuto da parte del malato, che, contrariamente a quanto si vuole introdurre con il ddl all’attenzione adesso del Parlamento – spiega – non si deve configurare “alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) (Adnkronos) – “Il testo all’esame della Camera, invece, riduce ad uno sbrigativo adempimento burocratico quello che nella indicazione dei giudici della Suprema corte doveva costituire un vero e proprio di un percorso di palliazione e terapia del dolore, prima che venga consentito un percorso alternativo. La Corte ha ben precisato, in merito alle responsabilità dei medici a fronte della richiesta di aiuto da parte del malato, che,amente a quanto si vuole introdurre con il ddl all’attenzione adesso del Parlamento – spiega – non si deve configurare “alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto,coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

