eSerie A | Talkwalker con Infront per social intelligence Lega A

(Di giovedì 16 dicembre 2021), società di Consumernumero uno al mondo, è stata scelta per il secondo anno consecutivo dacome fornitore ufficiale per la misurazione online dellaA TIM, competizione esport ufficiale diSerie A disputata in esclusiva su FIFA 22.anche per questa nuova stagione, metterà a disposizione diSerie A e dei team italiani coinvolti nella competizione, la sua piattaforma didove misurare il volume di conversazioni generato dalla manifestazione, profilare da un punto di vista demografico e di interessi il pubblico coinvolto, nonché rilevare il sentiment del torneo e delle squadre, ma anche il successo dei gamer e la visibilità di sponsor ...

