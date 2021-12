Emanuela Fanelli, curiosità e vita privata dell’attrice e comica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Emanuela Fanelli : l’attrice e comica romanasi è fatta conoscere al grande pubblico come protagonista della serie tv “Dov’è Mario?” ed al fianco di Valerio Lundini per il programma “Una Pezza Di Lundini” . Emanuela Fanelli, l’esordio al cinema Vedremo stasera l’artista alla conduzione di “60 Sul 2” programma che celebra i 60 anni della seconda rete a partire dalle 21:30 su Raidue. Nata nel 1986, da bambina amava gli scherzi telefonici per poi scoprire da adolescente la passione per il teatro coltivata una volta conseguita la maturità classica. Debutta sul grande schermo con Non Essere Cattivo di Claudio Caligari nel 2015, e successivamente la vediamo in Beata Ignoranza, Assolo e Beata Ignoranza. Nel 2016 approda in radio al fianco di Lillo e Greg 610 dove si cimenta con le imitazioni. Ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021): l’attrice eromanasi è fatta conoscere al grande pubblico come protagonista della serie tv “Dov’è Mario?” ed al fianco di Valerio Lundini per il programma “Una Pezza Di Lundini” ., l’esordio al cinema Vedremo stasera l’artista alla conduzione di “60 Sul 2” programma che celebra i 60 anni della seconda rete a partire dalle 21:30 su Raidue. Nata nel 1986, da bambina amava gli scherzi telefonici per poi scoprire da adolescente la passione per il teatro coltivata una volta conseguita la maturità classica. Debutta sul grande schermo con Non Essere Cattivo di Claudio Caligari nel 2015, e successivamente la vediamo in Beata Ignoranza, Assolo e Beata Ignoranza. Nel 2016 approda in radio al fianco di Lillo e Greg 610 dove si cimenta con le imitazioni. Ha ...

Advertising

KingChungusTS : RT @iismarikaa: NON DICO GRAZIE A RAI 2 MA DICO GRAZIE A VALERIO LUNDINI, EMANUELA FANELLI, IL SIGNOR TORPEDINE, IL TENENTE SILVESTRI, LO Z… - zazoomblog : Emanuela Fanelli chi è l’attrice lanciata da Una pezza di Lundini - #Emanuela #Fanelli #l’attrice - Melagolden : RT @iismarikaa: NON DICO GRAZIE A RAI 2 MA DICO GRAZIE A VALERIO LUNDINI, EMANUELA FANELLI, IL SIGNOR TORPEDINE, IL TENENTE SILVESTRI, LO Z… - iismarikaa : NON DICO GRAZIE A RAI 2 MA DICO GRAZIE A VALERIO LUNDINI, EMANUELA FANELLI, IL SIGNOR TORPEDINE, IL TENENTE SILVEST… - lundiniooc : RT @In_Gorgo: @TvTalk_Rai @RaiDue @CinziaBancone @sebapucc @RaiTre @MaxBernardini @SilviaMottaTV @bianca_guaccero @gmagalli @lundiniooc @Re… -