Eduardo superstar di stagione

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) In questo scorcio di prima parte dellateatrale, ecco che si staglia a sorpresa, ancora una volta, la figura poliedrica diDe Filippo. Sono passati ormai quasi 40 anni dalla sua scomparsa, ma in tutta Italia si recitano le sue commedie e il suo teatro. In un elenco non completo, a settembre, abbiamo visto al cinema “Qui rido io” di Mario Martone sulla vita del padre,Scarpetta, magistralmente interpretato da Toni Servillo. E ora, sempre in sala, è il film di Sergio Rubini a raccontare “I fratelli De Filippo”, mentre su Rai1 è Sergio Castellitto a firmare le ultime versioni di “Sabato, domenica e lunedì” e “Non ti pago”. Ma soprattutto c’è il teatro. La Compagnia di Luca De Filippo, capitanata da Carolina Rosi e Gianfelice Imparato, è in tournée in queste settimane con “Ditegli sempre di si”, per la regia di ...