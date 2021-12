“Dal Napoli mi dicevano ma dove vuoi che vada Insigne”, Pisacane racconta il retroscena. (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’agente di Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, il rinnovo col Napoli è sempre più lontano. Il rinnovo tra Insigne ed il Napoli è ancora bloccato e le possibilità di un incontro positivo si riducono sempre di più. Durante l’intervista Pisacane fa sapere che fino ad ora non ha parlato con nessuno, ma che da gennaio è pronto ad ascoltare qualsiasi offerta. Pisacane-Insigne-Napoli L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, racconta anche un retroscena su Insigne e sul rapporto con la società del Napoli, che è buono ma di certo non idilliaco. “Un grande campione avrebbe meritato più tempo. Molti mesi fa ho provato ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’agente di Lorenzoha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, il rinnovo colè sempre più lontano. Il rinnovo traed ilè ancora bloccato e le possibilità di un incontro positivo si riducono sempre di più. Durante l’intervistafa sapere che fino ad ora non ha parlato con nessuno, ma che da gennaio è pronto ad ascoltare qualsiasi offerta.L’agente di Lorenzo, Vincenzoanche unsue sul rapporto con la società del, che è buono ma di certo non idilliaco. “Un grande campione avrebbe meritato più tempo. Molti mesi fa ho provato ...

