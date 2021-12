Covid oggi Abruzzo, 506 contagi e 3 morti: bollettino 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 506 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 dicembre in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 92032. I 3 decessi, tutti in provincia di Chieti e con un’età compresa tra 70 e 90 anni), fanno salire il bilancio a 2613. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 83336 dimessi/guariti (+211 rispetto a ieri). ”Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 6083 (+289 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 864 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.124 pazienti (+3 rispetto a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 506 i nuovida coronavirus16in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. I nuovi casi portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 92032. I 3 decessi, tutti in provincia di Chieti e con un’età compresa tra 70 e 90 anni), fanno salire il bilancio a 2613. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 83336 dimessi/guariti (+211 rispetto a ieri). ”Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 6083 (+289 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 864 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.124 pazienti (+3 rispetto a ...

