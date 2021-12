Covid, il G7 invita alla cooperazione: «Omicron è la più grave minaccia alla salute mondiale» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il G7 ha lanciato un appello a «cooperare» per fronteggiare la circolazione crescente della nuova variante Covid Omicron, definita come la «più grave minaccia attuale alla salute pubblica mondiale». Nel corso dell’ultimo vertice sotto la presidenza del regno Unito, i ministri della salute europei si sono detti «profondamente preoccupati per l’aumento del numero di casi» della nuova mutazione del Coronavirus. Nell’Unione europea intanto sono stati superati i 3mila casi di Omicron. Per l’esattezza, con i 529 infettati dalla nuova mutazione negli ultimi due giorni, si conta un totale di 3.158 casi Omicron. Tutti i 27 Stati membri hanno comunicato decine di casi legati ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il G7 ha lanciato un appello a «cooperare» per fronteggiare la circolazione crescente della nuova variante, definita come la «piùattualepubblica». Nel corso dell’ultimo vertice sotto la presidenza del regno Unito, i ministri dellaeuropei si sono detti «profondamente preoccupati per l’aumento del numero di casi» della nuova mutazione del Coronavirus. Nell’Unione europea intanto sono stati superati i 3mila casi di. Per l’esattezza, con i 529 infettati dnuova mutazione negli ultimi due giorni, si conta un totale di 3.158 casi. Tutti i 27 Stati membri hanno comunicato decine di casi legati ...

