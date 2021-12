Covid: Bertolaso, più colpiti i bambini (Di giovedì 16 dicembre 2021) "La categoria di età più colpita dal Covid oggi in Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni". Lo ha detto il consulente della campagna vaccinale in Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) "La categoria di età più colpita daloggi in Lombardia sono itra i 5 e i 12 anni". Lo ha detto il consulente della campagna vaccinale in Regione Lombardia, Guido, nel corso di ...

