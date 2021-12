Claudia Peroni | «Palpeggiata da Alesi e Berger» Ma Eleonora Daniele si indigna

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 16 dicembre 2021)a Storie Italiane torna sul caso di Greta Beccaglia, la giornalista molestata in diretta dopo la partita dell’Empoli. Con gli ospiti in studio parla di molestie sulle donne, nello specifico sugli abusi che a volte le donne devono subire sui luoghi di lavoro. In diretta Maria Teresa Ruta racconta la sua esperienza vissuta di abusi, spiegando di non aver mai denunciato perché vittima di un sistema in cui non sarebbe stata capita e non sarebbe stata creduto: «Ho taciuto, ma quello che è successo a Greta mi ha ferito perché credevo che dopo tanti anni fossimo stati in grado di educare i nostri figli ed essere migliori». A tal riguardo parla anche, giornalista sportiva, che ha dichiarato di essere statada due piloti di Formula 1,e ...