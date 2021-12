Carlo Cracco: «Colleziono bottiglie di vino. Se fossi stato astemio sarei ricchissimo» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista Carlo Cracco. Lo chef vicentino ha tra le sue passioni quella dei vini. Nel suo ristorante a Milano, in Galleria, ha fatto costruire una cantina con 2500 etichette pregiatissime. È anche produttore, con un’azienda agricola a Sant’Argangelo di Romagna, “Vistamare”. «Quando lavoravo a Firenze all’Enoteca Pinchiorri ci fu un incendio che distrusse 25 mila bottiglie. Bruciava tutto. Ho messo in salvo quante più bottiglie potevo. Anche una Jeroboam (3 litri) di Montevertine, Le Pergole Torte del 1981. Giorgio Pinchiorri me l’ha regalata come ricompensa. È ancora qui: mi segue». Il primo corso da sommelier a 20 anni. «Durante le lezioni mi maltrattavano. Mi dicevano che ero un cuoco e dovevo fare il cuoco e stop. Ma avevo, e ho ancora, una vera passione per il vino. Se ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista. Lo chef vicentino ha tra le sue passioni quella dei vini. Nel suo ristorante a Milano, in Galleria, ha fatto costruire una cantina con 2500 etichette pregiatissime. È anche produttore, con un’azienda agricola a Sant’Argangelo di Romagna, “Vistamare”. «Quando lavoravo a Firenze all’Enoteca Pinchiorri ci fu un incendio che distrusse 25 mila. Bruciava tutto. Ho messo in salvo quante piùpotevo. Anche una Jeroboam (3 litri) di Montevertine, Le Pergole Torte del 1981. Giorgio Pinchiorri me l’ha regalata come ricompensa. È ancora qui: mi segue». Il primo corso da sommelier a 20 anni. «Durante le lezioni mi maltrattavano. Mi dicevano che ero un cuoco e dovevo fare il cuoco e stop. Ma avevo, e ho ancora, una vera passione per il. Se ...

Advertising

napolista : Carlo #Cracco: «Colleziono bottiglie di vino. Se fossi stato astemio sarei ricchissimo» Al CorSera: «Quando lavora… - Italia_Notizie : Carlo Cracco: «Mi gettai tra le fiamme per salvare bottiglie preziose, ma ora il vino lo produco io» - lorinodari : ?????? Visto in TV ?????? - Mi sono vista le recenti puntate di 'Dinner Club' w/ Carlo Cracco & l' allegra brigata attov… - ilPOZ : Non so se sia stata una scelta saggia ma ho appena comprato il panettone di Carlo cracco ore 8:07 - dimarcantonioM : RT @Julio_Arnes: Sul merito della questione: se la gente vuole sentirsi fare solo complimenti al superlativo (Bravissimo, Bellissimo, Buoni… -