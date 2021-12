Calciomercato, Manolas è arrivato nella sede dell’oOympiako. Enstisiasmo alle stelle (Di giovedì 16 dicembre 2021) Manolas pronto per la sua nuova avventura all’Olympiakos Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Kostas Manolas ormai ex difensore del Napoli è appena arrivato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 16 dicembre 2021)pronto per la sua nuova avventura all’Olympiakos Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Kostasormai ex difensore del Napoli è appena… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Manolas e l'addio al @sscnapoli: svolte le visite mediche con l'@olympiacosfc - Gazzetta_it : Manolas, è addio col Napoli: si è già sottoposto alle visite mediche per l'Olympiacos #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Manolas arrivato in Grecia: i tifosi dell'@olympiacosfc lo accolgono con cori e fumogeni | VIDEO - SaxSan2 : Delirio in Grecia per l'arrivo di #Manolas... Felice per loro, ma soprattutto per noi! Non ne sentiremo la mancanza… - ForzAzzurri1926 : CLAMOROSA ULTIM'ORA E' ARRIVATO IN AEROPORTO, A BREVE L'ANNUNCIO UFFICIALE. GRANDE COLPO DI MERCATO, I DETTAGLI >>>… -