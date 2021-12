Calcio: Malagò, 'Salernitana rischia esclusione campionato? Speriamo non avvenga' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "La Salernitana rischia l'esclusione dal campionato? Speriamo non avvenga. Noi ci siamo salvati con l'autonomia un quarto d'ora prima della campanella finale. Comunque tutto si gioca all'interno nel mondo del Calcio". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo la Giunta Coni in riferimento alla situazione della Salernitana. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Lal'dalnon. Noi ci siamo salvati con l'autonomia un quarto d'ora prima della campanella finale. Comunque tutto si gioca all'interno nel mondo del". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, dopo la Giunta Coni in riferimento alla situazione della

Advertising

sportface2016 : Caso #Salernitana, #Malagò: 'Esclusione dalla #SerieA? Speriamo non avvenga' - _Sport_Calcio_ : Questione San Siro? Interessa anche #MilanoCortina26... ?????? - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Questione San Siro? Interessa anche #MilanoCortina26... ?????? - susydigennaro : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: 'Spareggi per i Mondiali? Erano da evitare ma sono ottimista' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: 'Spareggi per i Mondiali? Erano da evitare ma sono ottimista' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Malagò Olimpiadi Milano - Cortina opportunità per i territori e per i giovani ... la Lombardia protagonista' che si è svolto a Palazzo Lombardia, alla presenza, fra gli altri, del governatore Attilio Fontana, del presidente del Coni Giovanni Malagò e del viceministro per le ...

Il caso. La prima Nazionale di calcio al mondo composta da suore e religiose Franco Ascani la "Ghirlanda d'Honneur" per "le attività solidali svolte attraverso il calcio ", con tanto di encomio del presidente del Coni Giovanni Malagò e del n.1 della Federcalcio Gabriele ...

... la Lombardia protagonista' che si è svolto a Palazzo Lombardia, alla presenza, fra gli altri, del governatore Attilio Fontana, del presidente del Coni Giovannie del viceministro per le ...Franco Ascani la "Ghirlanda d'Honneur" per "le attività solidali svolte attraverso il", con tanto di encomio del presidente del Coni Giovannie del n.1 della Federcalcio Gabriele ...