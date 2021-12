Andrea Nicole e Ciprian stanno ancora insieme? L’amico risponde e attacca Gianni e Tina (Di giovedì 16 dicembre 2021) Maria de Filippi si è detta cerca che Ciprian ha solo preso in giro Andrea Nicole e che questa storia durerà molto poco. Dello stesso avviso anche Tina Cipollari che ha sentenziato: “Durerà da Natale a Santo Stefano”. Dopo la tumultuosa puntata di Uomini e Donne in onda ieri, via social, sono arrivati i primi commenti su quanto accaduto anche se la tronista e Ciprian, almeno per il momento, non hanno detto nulla sulla puntata in questione. A parlare è stato però un amico di Andrea Nicole che si è scagliato contro Gianni e Tina, accusandoli di aver offeso e insultato due persone che sicuramente hanno sbagliato ma che non meritavano quel trattamento. Non solo, ci ha dato anche una risposta sulla possibile storia: Ciprian ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021) Maria de Filippi si è detta cerca cheha solo preso in giroe che questa storia durerà molto poco. Dello stesso avviso ancheCipollari che ha sentenziato: “Durerà da Natale a Santo Stefano”. Dopo la tumultuosa puntata di Uomini e Donne in onda ieri, via social, sono arrivati i primi commenti su quanto accaduto anche se la tronista e, almeno per il momento, non hanno detto nulla sulla puntata in questione. A parlare è stato però un amico diche si è scagliato contro, accusandoli di aver offeso e insultato due persone che sicuramente hanno sbagliato ma che non meritavano quel trattamento. Non solo, ci ha dato anche una risposta sulla possibile storia:...

Advertising

PasqualeMarro : #UominieDonne: Verdolini su Andrea Nicole: pericolo scampato - intornoAlTempo : RT @CosaInTendenza: In Italia alle 08:31 si twitta di 1 #SanremoGiovani - 32.009 2 #SpiderManNoWayHome - 331.980 3 #16dicembre - 2.232 4 #m… - CosaInTendenza : In Italia alle 09:01 si twitta di 1 #SanremoGiovani - 32.187 2 #SpiderManNoWayHome - 331.563 3 #16dicembre - 2.684… - LindazzAA : RT @losciemziato: Andrea Nicole non hai deluso nessuno, hai lottato tanto per essere felice, spero continuerai ad esserlo ?? #uominiedonne h… - Permalosa7 : RT @isabenanti: E trovo anche schifoso questo rinfacciare ad Andrea Nicole che a lei hanno fatto la grazia di metterla sul trono perché in… -