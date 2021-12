Amici 21, flirt tra Alex e Cosmary: la reazione della fidanzata di lui (Di giovedì 16 dicembre 2021) UN NUOVO flirt IN CASETTA: Alex E Cosmary HANNO MOLTA CONFIDENZA MA ALLA fidanzata CHIARA QUESTO NON PIACE Nelle ultime settimane è arrivata nella scuola di Amici 21, la ballerina Cosmary Fasanelli e ha immediatamente rapito l’attenzione del cantante Alex. LEGGI ANCHE Amici 21, quando andrà in onda il serale? Ecco i dettagli a riguardo Dopo l’RVM che Maria De Filippi ha mandato in onda durante la puntata di Amici andata in onda il 12 Dicembre, il quale mostrava il cambiamento dell’umore di Alex all’arrivo da Cosmary, dalla malinconia all’allegria, c’è stato un cambiamento anche sul social di Instagram. Alex infatti ha già una fidanzata che lo attende fuori da lì, ma ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) UN NUOVOIN CASETTA:HANNO MOLTA CONFIDENZA MA ALLACHIARA QUESTO NON PIACE Nelle ultime settimane è arrivata nella scuola di21, la ballerinaFasanelli e ha immediatamente rapito l’attenzione del cantante. LEGGI ANCHE21, quando andrà in onda il serale? Ecco i dettagli a riguardo Dopo l’RVM che Maria De Filippi ha mandato in onda durante la puntata diandata in onda il 12 Dicembre, il quale mostrava il cambiamento dell’umore diall’arrivo da, dalla malinconia all’allegria, c’è stato un cambiamento anche sul social di Instagram.infatti ha già unache lo attende fuori da lì, ma ...

